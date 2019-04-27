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Министр ИД Арцаха встретился с представителями армянских организаций Уругвая


В заключительный день рабочего визита в Уругвай делегация Арцаха провела встречу с руководством местных армянских организаций.  Во встрече принял участие предводитель Уругвайской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ  Акоп Гленджян (Hakob Kelendjian).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха, в ходе встречи  глава делегации  министр иностранных дел МасисМаилян  представил внешне- и внутриполитическую повестку Республики Арцах.  Отметив важность  многосторонних связей  между Арцахом и   проживающими в Диаспоре соотечественниками, глава МИД  выразил готовность правительства Арцаха  внести свой вклад в  сохранение  армянской идентичности в Уругвае.

Отвечая на вопросы присутствующих,   министр  коснулся вопросов  безопасности,  международного признания, экономического развития и   инвестиционной политики  Арцаха.

Член делегации,  представитель Центрального комитета  АРФД Арцаха, депутат НС  Арцаха  Давид Ишханян  представил информацию  об  инвестиционной программе «ARI» (“Artsakh  Roots Investment”),  успешно реализуемой  в  Арцахе с 2010 года.

Присутствовавшие на встрече депутаты уругвайского парламента армянского происхождения поинтересовались итогами визита арцахской делегации в Уругвай, в частности, длившейся час встречи с вице-президентом страны ЛусиейТополански в ее резиденции.

В тот же день  делегацию приняли в клубе АРФД «Врамян»  в Монтевидео.  Масис Маилян и Давид Ишханян выступили  с речью и ответили на  вопросы  членов общины.

 




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