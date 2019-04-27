Министр ИД Арцаха встретился с представителями армянских организаций Уругвая

В заключительный день рабочего визита в Уругвай делегация Арцаха провела встречу с руководством местных армянских организаций. Во встрече принял участие предводитель Уругвайской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Акоп Гленджян (Hakob Kelendjian).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха, в ходе встречи глава делегации министр иностранных дел МасисМаилян представил внешне- и внутриполитическую повестку Республики Арцах. Отметив важность многосторонних связей между Арцахом и проживающими в Диаспоре соотечественниками, глава МИД выразил готовность правительства Арцаха внести свой вклад в сохранение армянской идентичности в Уругвае.

Отвечая на вопросы присутствующих, министр коснулся вопросов безопасности, международного признания, экономического развития и инвестиционной политики Арцаха.

Член делегации, представитель Центрального комитета АРФД Арцаха, депутат НС Арцаха Давид Ишханян представил информацию об инвестиционной программе «ARI» (“Artsakh Roots Investment”), успешно реализуемой в Арцахе с 2010 года.

Присутствовавшие на встрече депутаты уругвайского парламента армянского происхождения поинтересовались итогами визита арцахской делегации в Уругвай, в частности, длившейся час встречи с вице-президентом страны ЛусиейТополански в ее резиденции.

В тот же день делегацию приняли в клубе АРФД «Врамян» в Монтевидео. Масис Маилян и Давид Ишханян выступили с речью и ответили на вопросы членов общины.