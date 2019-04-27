Анна Акопян приняла представителей Совета управляющих Ассоциации армянских юристов Америки

Супруга премьер-министра Армении, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и «Город улыбок» (City of smile) Анна Акопян 27 апреля приняла представителей Совета управляющих Ассоциации армянских юристов Америки(ArmenianBarAssociation) - известных юристовКароКазаряна, ГарникаКерконяна и исполнительного директора фонда Туфенкян Раффи Дудакляна. На встрече также присутствовал исполнительный директор фонда «Мой шаг» Ованес Казарян.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, КароКазарян и Гарник Керконян подробно представили свою деятельность и выразили желание сотрудничать с фондом «Мой шаг» в юридической сфере.

Анна Акопян поблагодарила юристов и предложила, в числе других проектов, в рамках образовательной программы фонда «Мой шаг» организовать для армянских студентов курсы переподготовки в области права.

КароКазарянподчеркнул, что Ассоциация осуществила ряд образовательных программ совместно с Ереванским государственным университетом (ЕГУ) и Арцахским государственным университетом (АГУ), поэтому сотрудничество в этой области может принести серьезные результаты.