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Анна Акопян приняла представителей Совета управляющих Ассоциации армянских юристов Америки


Супруга премьер-министра Армении, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и «Город улыбок» (City of smile)  Анна Акопян 27 апреля приняла представителей Совета управляющих Ассоциации армянских юристов Америки(ArmenianBarAssociation) - известных юристовКароКазаряна, ГарникаКерконяна и исполнительного директора фонда Туфенкян Раффи Дудакляна. На встрече также присутствовал исполнительный директор фонда «Мой шаг» Ованес Казарян.

Как  сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, КароКазарян и Гарник Керконян подробно представили свою деятельность и выразили желание сотрудничать с фондом «Мой шаг» в юридической сфере.

Анна Акопян поблагодарила юристов и предложила,  в  числе  других проектов,  в рамках образовательной программы фонда «Мой шаг» организовать  для армянских студентов курсы переподготовки  в области права.

КароКазарянподчеркнул, что Ассоциация осуществила ряд образовательных программ совместно  с Ереванским государственным университетом (ЕГУ)  и Арцахским государственным университетом (АГУ), поэтому сотрудничество в этой области может принести серьезные результаты.

 




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