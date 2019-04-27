Делегация Арцаха во главе с министром ИД АР встретилась с законодателями Уругвая

В рамках продолжающего рабочего визита в Уругвай делегация Арцаха провела встречу с членами «Форума Нагорного Карабаха в Уругвае», учрежденного по инициативе группы уругвайских законодателей, общественных деятелей и ученых в 2016 году.

Глава делегации министр иностранных дел МасисМаилян подчеркнул важность осуществляемой Форумом деятельности и выразил убеждение, что усилиями членов Форума удастся и далее эффективно защищать интересы Арцаха и повышать уровень информированности об Арцахе в Уругвае, а также укреплять и развивать двусторонние отношения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха, по просьбе членов Форума МасисМаилян представил процессы международного признания и децентрализованного сотрудничества Республики Арцах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Форума. Были намечены дальнейшие шаги по международному признанию Арцаха и расширению сотрудничества с Уругваем.