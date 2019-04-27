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Делегация Арцаха во главе с министром ИД АР встретилась с законодателями Уругвая


В рамках продолжающего  рабочего визита в Уругвай   делегация Арцаха провела встречу с членами «Форума Нагорного Карабаха в Уругвае», учрежденного по инициативе группы уругвайских законодателей, общественных деятелей и  ученых в 2016 году.

Глава  делегации министр иностранных дел МасисМаилян  подчеркнул важность  осуществляемой Форумом деятельности   и выразил убеждение,  что  усилиями членов Форума удастся и далее эффективно защищать интересы Арцаха и  повышать  уровень информированности об Арцахе в Уругвае, а также укреплять  и  развивать двусторонние отношения.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха,  по просьбе членов Форума МасисМаилян представил  процессы международного признания и децентрализованного сотрудничества  Республики Арцах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями  о  деятельности Форума. Были намечены дальнейшие шаги по международному признанию  Арцаха и  расширению сотрудничества с Уругваем.

 




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