Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 300 раз


За период   21-27  апреля   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3700 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую. Они  остаются  в  роли диктующего  и предпринимают меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации