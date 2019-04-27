За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 300 раз

За период 21-27 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3700 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую. Они остаются в роли диктующего и предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций.