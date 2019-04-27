В Индианаполисе в Трампа кинули телефоном

Секретная служба проводит расследование обстоятельств инцидента, в ходе которого мужчина из зала метнул мобильный телефон на сцену перед выступлением президента США Дональда Трампа.

Выступление Дональда Трампа на Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, штат Индиана, снимало множество телеканалов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на FoxNews, полиция Индианы быстро вывела бросившего телефон мужчину из зала и мероприятие продолжилось. Выяснилось, что этого американца зовут УилльямРоуз и в момент инцидента он находился под действием запрещенных препаратов.

«В момент, когда президент США выходил к трибуне, в сторону сцены полетел мобильный телефон, но он упал далеко от главы государства. Сейчас с задержанным работает служба безопасности Дональда Трампа. Они выяснят, с какой целью американец кинул мобильный телефон в сторону главы государства, и что его заставило поступить таким образом», - говорится в сообщении.

Полиция округа Мэрион также распространила сообщение о том, что они содействуют секретной службе.

Уильям Роуз доставлен в соответствующее учреждение для проверки психического состояния.