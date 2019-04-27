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В Индианаполисе в Трампа кинули телефоном


Секретная служба проводит расследование обстоятельств инцидента, в ходе которого мужчина из зала метнул мобильный телефон на сцену перед выступлением президента США Дональда Трампа.

Выступление Дональда Трампа на Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, штат Индиана, снимало множество телеканалов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на FoxNews, полиция  Индианы  быстро вывела бросившего телефон мужчину из зала и мероприятие продолжилось. Выяснилось, что этого американца зовут УилльямРоуз и в момент инцидента он находился под действием запрещенных препаратов.

«В момент, когда президент США выходил к трибуне, в сторону сцены полетел мобильный телефон, но он упал далеко от главы государства. Сейчас с задержанным работает служба безопасности Дональда Трампа. Они выяснят, с какой целью американец кинул мобильный телефон в сторону главы государства, и что его заставило поступить таким образом», - говорится  в  сообщении.

Полиция  округа Мэрион  также  распространила сообщение о том, что они содействуют секретной  службе.

Уильям Роуз доставлен в  соответствующее учреждение  для  проверки психического состояния.




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