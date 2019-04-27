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Голевой пас Эдгара Бабаяна спас «Хобро» от поражения


Голевой  пас  члена национальной  сборной  Армении, нападающего Эдгара Бабаяна спас «Хобро» от поражения в  поединке с «Олборгом» в  32 туре первенства  Дании.

Как  передает Арменпресс,  на 80-й минуте  благодаря  пасу  Бабаяна  Фол Киркеворд забил гол.

Игра окончилась со счетом 1։1. Эдгар  Бабаян играл без замены  в  течение  всего матча.

После  этой  игры «Хобро»с 27-ю очками находится на  4-м месте вопасной зоне 2-й группы.

 




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