Голевой пас Эдгара Бабаяна спас «Хобро» от поражения

Голевой пас члена национальной сборной Армении, нападающего Эдгара Бабаяна спас «Хобро» от поражения в поединке с «Олборгом» в 32 туре первенства Дании.

Как передает Арменпресс, на 80-й минуте благодаря пасу Бабаяна Фол Киркеворд забил гол.

Игра окончилась со счетом 1։1. Эдгар Бабаян играл без замены в течение всего матча.

После этой игры «Хобро»с 27-ю очками находится на 4-м месте вопасной зоне 2-й группы.