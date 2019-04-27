В ближайшие дни в Армении потеплеет на 5-6 градусов
На территории РА днем 27-го апреля ожидается погода без осадков, 28-го, после полудня с 1-2 мая в северных районах, с 29-30 апреля - в большинстве регионов, ожидается кратковременный дождь с грозой.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с.
С 27-28 апреля температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.
В Ереване днем 27-го, с 28-го апреля, с 1-2 мая ожидается погода без осадков, после полудня с 29-30апреля ожидается кратковременный дождь с грозой.
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