В ближайшие дни в Армении потеплеет на 5-6 градусов

На территории РА днем 27-го апреля ожидается погода без осадков, 28-го, после полудня с 1-2 мая в северных районах, с 29-30 апреля - в большинстве регионов, ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с.

С 27-28 апреля температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 27-го, с 28-го апреля, с 1-2 мая ожидается погода без осадков, после полудня с 29-30апреля ожидается кратковременный дождь с грозой.