Сегодня я здесь как гражданин, а не как премьер-министр — Пашинян ответил на вопросы журналистов

«Сегодня я здесь как гражданин, а не как премьер-министр», — с такими словами премьер-министр Никол Пашинян, участвующий в празднике Дня гражданина на проспекте Маштоца, обратился журналистам, попросив их в этот день не задавать ему вопросов. Тем не менее журналистам удалось получить ответы на некоторые интересующие их вопросы.

Как передает Арменпресс, на вопрос, насколько правильно выделить 124 миллиона драмов для проведения мероприятий в день гражданина, если можно было потратить их на другие цели, премьер-министр сказал: «Суммы будут потрачены и на другие цели. В этом году гражданин перевыполняет доходы бюджета на 40 млрддрамов». Пашинян добавил, что деньги, выделенные правительством из бюджета, будут равномерно реализованыи в провинциях.

На вопрос, что изменилось в его жизни за год, Пашинян в шутку сказал: «В моей жизни изменилось то, что я не могу свободно ходить в своем родном городе».

Был задан вопрос и о заявлении врио главы КГД АргиштиКярамяна о том, что он отказывается отчитываться о доходах. Премьер отметил, что чиновник неправ – он должен быть подотчетен. Пашинян обещал разобраться.

Глава правительства присоединился к шашлычникам на проспекте Маштоца, помог им и даже попробовал угощение.