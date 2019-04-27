Для секретаря СБ День гражданина — еще одна возможность выслушать граждан

Для секретаря СБ РА Армена Григоряна День гражданина — еще одна возможность пообщаться с гражданами, выслушать их, узнать их проблемы.

Как передает Арменпресс, об этом секретарь Совбеза сказал в беседе с журналистами 27 апреля.

«Это еще одна возможность поговорить с нашим гражданином о важности его роли, еще одна возможность пообщаться с гражданами, выслушать их, узнать их проблемы. Для меня совершенный тот гражданин, который говорито своих проблемах, активный гражданин, пытающийся контролировать и быть требовательным к властям», — сказал Григорян.

В Армении в последнюю субботу апреля впервые отмечают День гражданина.

27 апреля по всей республике запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений - как депутатов, так и так и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные доводы «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018 сотни тысяч граждан в едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве праздника, в ознаменование того, что отныне власть в Армении в руках гражданина. В результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании 9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.