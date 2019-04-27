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Для секретаря СБ День гражданина — еще одна возможность выслушать граждан


Для  секретаря  СБ РА  Армена  Григоряна День гражданина — еще одна возможность пообщаться с гражданами,  выслушать их, узнать их проблемы.

Как  передает Арменпресс, об этом секретарь  Совбеза  сказал в беседе с журналистами 27 апреля.  

«Это еще одна возможность поговорить с нашим гражданином о важности его роли, еще одна возможность пообщаться с гражданами,  выслушать их, узнать их проблемы. Для  меня  совершенный тот гражданин, который говорито своих проблемах, активный гражданин, пытающийся контролировать и быть требовательным к  властям»,  — сказал Григорян.

В Армении в  последнюю субботу  апреля  впервые  отмечают День гражданина.

27 апреля по всей  республике  запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством  законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений  - как  депутатов, так  и так  и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные  доводы  «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018  сотни тысяч граждан  в  едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве  праздника,  в  ознаменование  того, что отныне  власть в  Армении  в руках гражданина. В  результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании  9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.

 

 

 

 




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