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На Шри-Ланке в результате перестрелки погибли 15 человек


На  востоке Шри-Ланки в результате взрыва в убежище предполагаемого боевика исламистов погибли15 человек, в том числе 6 детей.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Полиция заявила, что трое из погибших - женщины, предположительночлены семей подозреваемых боевиков.

Жители заявили, что они слышали взрыв, после которого в течение нескольких часов была перестрелка.

Столкновения произошли в Сантхамаруту, недалеко от родного города подозреваемого главаря терактов-самоубийц в пасхальное воскресенье.

 




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