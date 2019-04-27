На Шри-Ланке в результате перестрелки погибли 15 человек

На востоке Шри-Ланки в результате взрыва в убежище предполагаемого боевика исламистов погибли15 человек, в том числе 6 детей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Полиция заявила, что трое из погибших - женщины, предположительночлены семей подозреваемых боевиков.

Жители заявили, что они слышали взрыв, после которого в течение нескольких часов была перестрелка.

Столкновения произошли в Сантхамаруту, недалеко от родного города подозреваемого главаря терактов-самоубийц в пасхальное воскресенье.