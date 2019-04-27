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Министры РА — о значении Дня гражданина


В  рамках мероприятий  ко Дню  гражданина о значении этого праздника с гражданами побеседовали министр ИД РА ЗограбМнацаканян, министр территориального управления  и развития  Сурен Папикян  министр труда и соцвопросов Заруи Батоян.

Как  передает Арменпресс, 27 апреля министры  приняли участие  в дискуссии «Информированный  гражданин». 

«Это день не о том, как мы  пришли к  власти, а о победе в Армении гражданского общества, о победе прав граждан. Это день, символизирующий победу – и этой  власти, и принципаформирования, формы  и содержания    следующей  власти», - сказал Сурен Папикян.

ЗаруиБатоян отметила, что надеется, что этот день поспособствует повышению гражданского сознания.

«Мы – то поколение, которое  с радостью инициирует этот праздник. Надеюсь, с  каждым годом этот день будет способствовать повышению гражданского сознания», - сказала она. 

По словам министра ИД РА, этот день повышает бдительность исполнительной  власти.

«Этот день говорит о том, к  чему  мы  стремились последние  27 лет – строительство  своего государства, своей  страны как народ, который имеет четко выраженную идентичность, достоинство,  уверенность в  себе, уважение к  прошлому. Этот день также напоминает правительству сохранять бдительность по отношению к  требованиям граждан, их стремлениям и чаяниям. В этом сила нашего мандата», - сказал  Зограб Мнацаканян.

9 апреля парламент принял представленный правительством  законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений  - как  депутатов, так  и так  и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные  доводы  «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018  сотни тысяч граждан  в  едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцю. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве  праздника,  в  ознаменование  того, что отныне  власть в  Армении  в руках гражданина. В  результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании  9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млн. Драмов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.

 




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