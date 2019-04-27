Министры РА — о значении Дня гражданина

В рамках мероприятий ко Дню гражданина о значении этого праздника с гражданами побеседовали министр ИД РА ЗограбМнацаканян, министр территориального управления и развития Сурен Папикян министр труда и соцвопросов Заруи Батоян.

Как передает Арменпресс, 27 апреля министры приняли участие в дискуссии «Информированный гражданин».

«Это день не о том, как мы пришли к власти, а о победе в Армении гражданского общества, о победе прав граждан. Это день, символизирующий победу – и этой власти, и принципаформирования, формы и содержания следующей власти», - сказал Сурен Папикян.

ЗаруиБатоян отметила, что надеется, что этот день поспособствует повышению гражданского сознания.

«Мы – то поколение, которое с радостью инициирует этот праздник. Надеюсь, с каждым годом этот день будет способствовать повышению гражданского сознания», - сказала она.

По словам министра ИД РА, этот день повышает бдительность исполнительной власти.

«Этот день говорит о том, к чему мы стремились последние 27 лет – строительство своего государства, своей страны как народ, который имеет четко выраженную идентичность, достоинство, уверенность в себе, уважение к прошлому. Этот день также напоминает правительству сохранять бдительность по отношению к требованиям граждан, их стремлениям и чаяниям. В этом сила нашего мандата», - сказал Зограб Мнацаканян.

9 апреля парламент принял представленный правительством законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений - как депутатов, так и так и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные доводы «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018 сотни тысяч граждан в едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцю. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве праздника, в ознаменование того, что отныне власть в Армении в руках гражданина. В результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании 9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млн. Драмов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.