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В День гражданина на работу в аппарат президента РА поступил еще один защитник отечества


В  День гражданина  на  работу  в  аппарат президента  РА  поступил еще один защитник  отечества – Липарит Мелконян. Он был ранен, защищая родину, и стал инвалидом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт аппарата  президента  РА вFacebook.

В  сообщении говорится: «Около года назад президент Армен Саркисян выступил с призывом – помочь защитникам родины. Речь шла  об обеспечении работой  военнослужащих, которые  были ранены  во время военных действий  и  стали инвалидами.

В  качестве  примера  моральной  обязанности аппарат президента  Армении, претворяя в  жизнь этот призыв, несколько месяцев назад сделал первый шаг на этом пути, приняв на  работу  обладающего профессиональными  навыками военнослужащего Гора Дарманяна, который проходил лечение  в  Реабилитационном центре  защитника отечества.

Президент Саркисян также обещал, что этот процесс будет перманентным.и сегодня, в День гражданина,  на  работу  в  аппарат президента  РА  поступил еще один защитник  отечества – Липарит Мелконян. Еще один гражданин Республики Армения обеспечен работой.

Продолжим содействовать  нашим военнослужащим, пожертвовавшим своим здоровьем во имя мира  и безопасности каждого из нас, обеспечив  им рабочие  места».

 

 

 




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