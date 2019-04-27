В День гражданина на работу в аппарат президента РА поступил еще один защитник отечества – Липарит Мелконян. Он был ранен, защищая родину, и стал инвалидом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт аппарата президента РА вFacebook.

В сообщении говорится: «Около года назад президент Армен Саркисян выступил с призывом – помочь защитникам родины. Речь шла об обеспечении работой военнослужащих, которые были ранены во время военных действий и стали инвалидами.

В качестве примера моральной обязанности аппарат президента Армении, претворяя в жизнь этот призыв, несколько месяцев назад сделал первый шаг на этом пути, приняв на работу обладающего профессиональными навыками военнослужащего Гора Дарманяна, который проходил лечение в Реабилитационном центре защитника отечества.

Президент Саркисян также обещал, что этот процесс будет перманентным.и сегодня, в День гражданина, на работу в аппарат президента РА поступил еще один защитник отечества – Липарит Мелконян. Еще один гражданин Республики Армения обеспечен работой.

Продолжим содействовать нашим военнослужащим, пожертвовавшим своим здоровьем во имя мира и безопасности каждого из нас, обеспечив им рабочие места».