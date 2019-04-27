Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки

Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Двадцать шестого апреля 2019 года госдепартамент распорядился вывезти всех членов семей государственных служащих США школьного возраста с детского сада до 12-го класса. Госдепартамент также санкционировал добровольный отъезд не связанных со срочными делами госслужащих США и членов их семей", - говорится в сообщении ведомства.

"Террористические группы продолжают планировать возможные нападения в Шри-Ланке. Террористы могут совершать нападения практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические объекты, транспортные узлы, рынки, торговые центры, правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты, больницы и другие общественные места", - предупреждают в госдепартаменте.

В связи с этим ведомство повысило уровень опасности для поездок в Шри-Ланку до 3 уровня по четырехбалльной шкале с рекомендацией пересмотреть планы таких поездок.

В пасхальное воскресенье по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.