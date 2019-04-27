Вы победили и вы победите — Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина.

Как передает Арменпресс, он написал об этом в Facebook, отметив в частности:

«Любимый народ, гордые граждане Республики Армения! Поздравляю всех с Днем гражданина!

Вы победили и вы победите! С духом!»

В Армении в последнюю субботу апреля впервые отмечают День гражданина.