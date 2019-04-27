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Вы победили и вы победите — Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина


Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с  Днем гражданина.

Как  передает Арменпресс, он написал об этом в Facebook, отметив в частности:

«Любимый  народ, гордые  граждане  Республики Армения!  Поздравляю всех с Днем гражданина!

 Вы победили и вы победите! С духом!»

В Армении в  последнюю субботу  апреля  впервые  отмечают День гражданина.




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