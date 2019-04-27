Президент Арцаха присутствовал на премьере документального фильма «Возвращение»
26 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на премьере в Степанакерте документального фильма «Возвращение».
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах
Президент выразил благодарность известному российскому журналисту Светлане Кульчицкой и ее команде за создание ценного фильма об истории и национально-освободительной борьбе Арцаха.
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