Президент Арцаха присутствовал на премьере документального фильма «Возвращение»

26 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на премьере в Степанакерте документального фильма «Возвращение».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах

Президент выразил благодарность известному российскому журналисту Светлане Кульчицкой и ее команде за создание ценного фильма об истории и национально-освободительной борьбе Арцаха.