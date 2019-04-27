Европейские индексы - 26-04-19
МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 12315.18 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5569.36 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7428.19 пункта, а российский RTSI вырос на 0.08% и составил 1247.01 пункта.
- 10:50 Европейские индексы - 26-04-19
- 10:48 Американские индексы выросли - 26-04-19
- 10:47 Цены на цветные металлы - 26-04-19
- 10:46 Цены на драгоценные металлы выросли - 26-04-19
- 10:45 Цены на нефть снизились - 26-04-19
- 26.04-21:48 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений
- 26.04-21:43 Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс.
- 26.04-21:29 Трамп заявил, что США не будут ратифицировать Международный договор о торговле оружием
- 26.04-21:06 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
- 26.04-19:46 Премьер-министр провел совещание по существующим на рынке лекарств проблемам и возможностям их решения
- 26.04-19:42 Три взрыва произошли на Шри-Ланке
- 26.04-19:40 Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Эстонии
- 26.04-19:27 Речь идет о сокращении 500-1000 сотрудников компании «Газпром Армения» в течение следующих 4-5 лет: председатель КРОУ
- 26.04-19:16 В Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета
- 26.04-18:44 Президент Республики Арцах наградил Джаника Манисяна медалью "Благодарность"
- 26.04-18:10 Путин: Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами
- 26.04-18:09 Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян
- 26.04-17:50 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
- 26.04-17:44 Глава ФБР: наибольшую угрозу для США в сфере шпионажа представляет Китай
- 26.04-17:26 Премьер-министр пожелал успехов шахматной команде “Армянские орлы” перед предстоящим финалом международного турнира
- 26.04-17:22 В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже
- 26.04-17:15 Улучшение доступа к иранскому рынку может стать стимулом для экономической активности стран ЕАЭС: Тимур Максимов
- 26.04-17:12 Член легендарной команды «Арарат-73» Сурен Мартиросян награжден Золотой медалью мэра Еревана
- 26.04-17:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-19
- 26.04-17:11 Азиатские индексы - 26-04-19
- 26.04-17:02 В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия
- 26.04-16:48 Вице-спикер НС встретилась с учащимися областей Армении
- 26.04-16:45 Ирак и Ливан привлекут к переговорам астанинского формата по Сирии
- 26.04-16:43 Источник рассказал, какие страны могут не пустить в Шенген после реформы
- 26.04-16:35 Арарат Мирзоян обсудил с международными партнерами возможные программы содействия НС
- 26.04-16:30 Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке
- 26.04-16:18 Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом театре
- 26.04-16:14 Президент помиловала 42 осужденных перед Пасхой
- 26.04-16:07 Сборная Армении до 16 лет победила сборную Боснии и Герцеговины
- 26.04-16:01 В парламенте Арцаха прошли слушания на тему “Проблемы телекоммуникаций”
12:34, 23.04.2019
Просмотрели 4118 раз Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве
12:58, 23.04.2019
Просмотрели 3366 раз Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась
14:03, 23.04.2019
Просмотрели 2781 раз Армения откажется от участия в Олимпийских играх в Токио - 2020 с “Уайлд кард”
13:20, 23.04.2019
Просмотрели 2679 раз В постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Еревана - новый председатель
15:23, 23.04.2019
Просмотрели 2671 раз Парламент Ирана ратифицировал законопроект о признании CENTCOM террористами