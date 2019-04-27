Европейские индексы - 26-04-19

МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 12315.18 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5569.36 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7428.19 пункта, а российский RTSI вырос на 0.08% и составил 1247.01 пункта.