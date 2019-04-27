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В Армении впервые отмечают День гражданина


В Армении в  последнюю субботу  апреля  впервые  отмечают День гражданина.

Как передает Арменпресс, 27 апреля по всей  республике  запланирован ряд мероприятий.

В  частности на улицах Еревана с 10 часов  утра  стартуют спортивные  и др. мероприятия. В сквере им. Мартироса  Сарьяна в 10:00-11:00 часов состоится посадка деревьев.

На перекрестке  улиц Амиряна-Пушкина в 10։00-14։00 часов состоится шахматный  турнир, сеанс одновременный игры, соревнования  по шашкам, нардам и др.

На перекрестке  улиц Пушкина-Туманяна ожидаются спортивные  соревнования  под лозунгом «Ереван спортивный».

В 11:00-12:00 часов  состоятся показательные  выступления  боксеров, в 12:00-13:00 часов – фехтовальщиков,  в 13:00-14:00 – выступления бадминтонистов, в 13:00-14:00 – выступления  по стритболу.

  В парке  им. Манушяна в 11:00-12:30 часов  состоится  общественная дискуссия на тему «Информированный  гражданин».

Запланированы  и культурные  мероприятия.

В 11:00-12:30 часов недалеко от музея Чаренца  откроется выставка «Живопись Еревана», на ул. Пушкина-Туманяна – шоу  авиамоделистов «Стремление  ввысь» в 13:00-14:00 часов  там же  состоится кукольный  спектакль.

В 11:00-12:00 часов  на пл. Свободы – конкурс детского рисунка мелом.

В  сквере Сарьяна в 11:00-18:00 часов  состоится  выставка  «Вернисаж».

Завершится  этот день  праздничным концертом и народным  гуляньем на пл.Свободы. 

9 апреля парламент принял представленный правительством  законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений  - как  депутатов, так  и так  и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные  доводы  «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018  сотни тысяч граждан  в  едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве  праздника,  в  ознаменование  того, что отныне  власть в  Армении  в руках гражданина. В  результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании  9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.

 

 




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