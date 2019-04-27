В Армении впервые отмечают День гражданина

В Армении в последнюю субботу апреля впервые отмечают День гражданина.

Как передает Арменпресс, 27 апреля по всей республике запланирован ряд мероприятий.

В частности на улицах Еревана с 10 часов утра стартуют спортивные и др. мероприятия. В сквере им. Мартироса Сарьяна в 10:00-11:00 часов состоится посадка деревьев.

На перекрестке улиц Амиряна-Пушкина в 10։00-14։00 часов состоится шахматный турнир, сеанс одновременный игры, соревнования по шашкам, нардам и др.

На перекрестке улиц Пушкина-Туманяна ожидаются спортивные соревнования под лозунгом «Ереван спортивный».

В 11:00-12:00 часов состоятся показательные выступления боксеров, в 12:00-13:00 часов – фехтовальщиков, в 13:00-14:00 – выступления бадминтонистов, в 13:00-14:00 – выступления по стритболу.

В парке им. Манушяна в 11:00-12:30 часов состоится общественная дискуссия на тему «Информированный гражданин».

Запланированы и культурные мероприятия.

В 11:00-12:30 часов недалеко от музея Чаренца откроется выставка «Живопись Еревана», на ул. Пушкина-Туманяна – шоу авиамоделистов «Стремление ввысь» в 13:00-14:00 часов там же состоится кукольный спектакль.

В 11:00-12:00 часов на пл. Свободы – конкурс детского рисунка мелом.

В сквере Сарьяна в 11:00-18:00 часов состоится выставка «Вернисаж».

Завершится этот день праздничным концертом и народным гуляньем на пл.Свободы.

9 апреля парламент принял представленный правительством законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений - как депутатов, так и так и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные доводы «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018 сотни тысяч граждан в едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве праздника, в ознаменование того, что отныне власть в Армении в руках гражданина. В результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании 9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.