Парламент Португалии признал Геноцид армян

26 апреля парламент Португалии принял резолюцию о признании Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook советник постоянного представительства Арцаха на Ближнем Востоке Пето Демирчян.

В резолюции отмечается, что 24 апреля 1915г. по приказу правительства младотурок были арестованы, а затем убиты 250 армянских представителей интеллигенции и общественных лидеров. Жертвами геноцида стали до 1,5 млн армян.

«Систематическое истребление армян османским руководством оценивается международным сообществом историков как первый геноцид 20-го века», - говорится в тексте резолюции.

Парламент Португалии выражает глубокую боль – расценивая смерть и память об этих людях как значимый элемент для примирения народов и защиты основополагающих прав человека.

В резолюции отмечается также, что хотя османские военные суды приговорили организаторов геноцида 1919-1920 гг. к смерти, однако эти приговоры не были приведены к исполнению. Парламент заявляет: учтивая нынешний уровень национализма, ксенофобии и нетерпимости в мире, память о страданиях в прошлом имеем важное значение.

Таким образом, парламент подтверждает свою ответственность в защите прав человека и подчеркивает важность укрепления диалога народов, религий, культур и цивилизаций. В резолюции также отмечается, что жертвами политики геноцида Османской империи также стали другие христианские меньшинства.