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Парламент Португалии признал Геноцид армян


26 апреля парламент  Португалии принял резолюцию о признании   Геноцида армян.

Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook  советник постоянного представительства Арцаха на Ближнем Востоке  Пето Демирчян.

В  резолюции отмечается, что 24 апреля 1915г. по приказу  правительства младотурок были арестованы, а затем убиты  250 армянских представителей  интеллигенции и общественных лидеров. Жертвами геноцида стали   до 1,5 млн  армян.

«Систематическое истребление армян османским руководством оценивается международным сообществом историков как первый геноцид 20-го века», - говорится в тексте резолюции.

Парламент Португалии выражает глубокую боль – расценивая смерть  и память об этих людях  как  значимый  элемент для  примирения  народов и защиты  основополагающих прав человека.

В резолюции отмечается также,  что хотя  османские  военные  суды  приговорили организаторов  геноцида 1919-1920 гг. к  смерти, однако эти приговоры не были приведены  к исполнению.  Парламент заявляет: учтивая нынешний  уровень национализма, ксенофобии и нетерпимости в  мире, память о страданиях в прошлом имеем  важное  значение. 

Таким образом, парламент  подтверждает свою ответственность в защите  прав человека и подчеркивает важность укрепления  диалога  народов, религий, культур и цивилизаций.   В резолюции также отмечается, что жертвами политики геноцида Османской империи также стали другие христианские меньшинства.

 

 

 

 




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