За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 25 и 26 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев причинения телесных повреждений, по 8 случаев кражи личного имущества, мошенничества и присвоения или растраты, 5 случаев побоев, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая квартирной кражи и хулиганства, по 1 случаю похищения человека, вымогательства, угона ТС, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, угрозы убийством, хищения наркотиков, избирательной взятки, совершения незаконных действий в отношении имущества, находящегося в залоге, обнаружения холодного оружия, совершения непристойных действий с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста и незаконного лишения свободы.

За данный период найдены 4 человекa, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая квартирной кражи и 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.