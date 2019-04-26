Трамп заявил, что США не будут ратифицировать Международный договор о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я с гордостью объявляю о еще одном историческом шаге, чтобы защитить ваши права, которые гарантирует вторая поправка. [Экс-президент США Барак] Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в Сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор", - заявил Трамп в пятницу в ходе выступления в Индианаполисе.

"Я официально заявляю, что США отзовут подпись с этого плохого, неправильного договора. ООН скоро получит уведомление, что США отказываются от него", - подчеркнул он.

Данный договор является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю оружием. Сфера его применения распространяется на следующие категории обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Идею разработать такой международный инструмент впервые выдвинула Великобритания в 2005 году. В апреле 2013 года на пленарном заседании ГА ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция принята 154 голосами, 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.