Премьер-министр провел совещание по существующим на рынке лекарств проблемам и  возможностям их решения

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы на фармацевтическом рынке и возможности их решения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие руководители ответственных ведомств и представители частного сектора.

“Мы получаем различные сигналы о ситуации на фармацевтическом рынке, Аудиторская палата также получила сигналы. Недавно, по решению правительства, мы внесли некоторые регулирования в эту сферу, надеясь, что, по крайней мере, по большей части решаем существующие проблемы. Тема и повод сегодняшней встречи - понять, какие проблемы мы решили с помощью последних регулирований, какие вопросы все еще есть и каких вопросов уже нет в нашей повестке, но было бы хорошо, если бы они были”, - сказал премьер-министр Пашинян.

В частности, на совещании были затронуты влияющие на цены на лекарства факторы, налоговое администрирование, проблемы оптовой и розничной продажи лекарств, возможности разграничения оптовой и розничной деятельности, хранение лекарств на таможенных складах, борьба с незаконным оборотом лекарств и другие вопросы. Состоялся заинтересованный обмен идеями, были представлены различные замечания и предложения по текущим проблемам.

Премьер-министр поручил министру здравоохранения Арсену Торосяну сформировать платформу, на которой будут проводиться регулярные обсуждения с представителями сферы по текущим вопросам и их возможным решениям, регулированию рынка лекарств. “

”, - заключил премьер-министр и поручил Арсену Торосяну доложить о результатах обсуждений.