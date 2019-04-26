Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Эстонии

Вице-премьер Мгер Григорян принял принял Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии в Республике Армения Каи Каарелсон (резиденция – Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя посла, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что правительство придает важность развитию отношений с дружественной Эстонией и считает эстонские реформы образцовыми для нашей страны. Пользуясь случаем, вице-премьер выразил благодарность эстонским властям за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Коснувшись этого документа, Мгер Григорян подчеркнул, что соглашение является программой реформ для правительства, на основе которой разрабатываются отдельные инфраструктурные стратегии. Вице-премьер представил основные направления предстоящих реформ, а также коснулся изменений в структуре правительства и их содержания.

Посол Каи Каарелсон проинформировала вице-премьера о готовности эстонской стороны помочь правительству Армении в проведении реформ.

Собеседники обменялись мнениями о важности процесса цифровизации, ее роли в борьбе за права человека и против коррупции, а также о ключевых пунктах реформы государственного управления. Вице-премьер и посол подчеркнули важность реализации потенциала сотрудничества в представляющих двусторонний интерес отраслях, в том числе в сферах информационных технологий, образования и торговли.