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Речь идет о сокращении 500-1000 сотрудников компании «Газпром Армения» в течение следующих 4-5 лет: председатель КРОУ


Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян затронул вопрос возможного сокращения персонала в компании «Газпром Армения». Как сообщает Арменпресс в беседе с журналистами в Национальном Собрании 26 апреля, он отметил: «Существует проблема оптимизации работников, а зарплата работников влияет на тариф на газ. На данный момент я не знаю, сколько сотрудников будет сокращено в компании «Газпром Армения», но речь идет о сокращении 500-1000 сотрудников в течение следующих 4-5 лет».




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