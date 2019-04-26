Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 апреля принял председателя благотворительной организации "Солидарность между протестантской церковью Франции и Арменией" Джаника Манисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян вручил Джанику Манисяну медаль "Благодарность" за осуществление в Арцахе разных благотворительных программ, высоко оценив его гуманитарную миссию.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.