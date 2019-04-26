Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Президент Республики Арцах наградил Джаника Манисяна медалью "Благодарность"


Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 апреля принял председателя благотворительной организации "Солидарность между протестантской церковью Франции и Арменией" Джаника Манисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян вручил Джанику Манисяну медаль "Благодарность" за осуществление в Арцахе разных благотворительных программ, высоко оценив его гуманитарную миссию.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации