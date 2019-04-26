Глава ФБР: наибольшую угрозу для США в сфере шпионажа представляет Китай

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил директор ФБР США Кристофер Рэй на выступлении в Вашингтоне.

"Ни одна страна не представляет большей угрозы в сфере шпионажа, чем Китай. Китай впервые применил социальный подход к краже инновационных технологий всеми возможными способами у большого числа компаний, университетов и организаций", - заявил он.

"Это выходит за рамки свободной экономической конкурентной борьбы. Это незаконно и угрожает нашей экономической, национальной безопасности. Они стремятся добиться экономического развития за наш счет, и США далеко не их единственная цель", - сказал Рэй.