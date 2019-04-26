Член легендарной команды «Арарат-73» Сурен Мартиросян награжден Золотой медалью мэра Еревана

По случаю 70-летия со дня рождения, за значительный вклад в становление и развитие армянского футбола, член легендарной команды «Арарат-73», мастер спорта международного класса, чемпион СССР, мастер спорта СССР Сурен Мартиросян награжден Золотой медалью мэра Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, поздравив мастера спорта с днем рождения, мэр Айк Марутян пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

«Победа «Арарат-73» была очень важна для меня, поскольку это была командная победа. На данном этапе становления государства, как никогда, очень важно объединиться вокруг единой идеи. Наш народ подарил миру ярких личностей, и Вы вашим примером вдохновили многих людей, тем самым доказав, что бывают командные победы»,-отметил мэр столицы.