Азиатские индексы - 26-04-19
ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.22% и составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.20% и составил 3086.40 пункта, а HANG SENG вырос на 0.19% и составил 29605.01 пункта.
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