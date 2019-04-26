В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие, но пока нет понимания по деталям и сути этой инициативы.Как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Ведомостям".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на несколько источников в Белом доме, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое включало бы Россию и Китай. Кроме того, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает необходимым, чтобы все страны избавились от ядерного оружия.

"Идея прекрасная! Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы", - сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что заявление Трампа о необходимости отказа всех стран от ядерного оружия можно только приветствовать.