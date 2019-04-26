Вице-спикер НС встретилась с учащимися областей Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян 26 апреля встретилась с учащимися областей Армении, вовлеченными в организованную при содействии ЕС ознакомительную программу “Обучение демократическому гражданству: выбираем впервые” Ереванской школы политических курсов Евросовета, а также с руководителями программы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, Л.Назарян говорила о демократии, в частности обратившись к ценностям демократической страны, образу жизни и ожиданиям людей, живущих в таких государствах.

По мнению вице-спикера, демократия, являясь системой предоставления свобод, также имеет прямую связь с конкуренцией. Демократия обеспечивает необходимую систему, не позволяющую заболачивать общество, и люди, социальные группы могут сдерживать друг друга, разрабатывать принципы справедливого сосуществования – без внутренней поляризации, конфликтов неравенства и насилия.

Л.Назарян ответила на вопросы молодежи, касающиеся необходимости законодательного регулирования процессов распространения дезинформации, изменения содержания 12-летнего образования, восстановления ремесленных училищ, обеспечения занятости молодежи, возможности открытия в отдаленных от Еревана областях центров ТУМО, шагов власти по созданию новых рабочих мест, ремонта межобщинных дорог.

Отвечая на вопрос, демократической ли страной является Армения, вице-спикер НС ответила: “Да, Армения – демократическая страна, о чем свидетельствуют прошедшие в прошлом году в Армении свободные, справедливые и соответствующие демократическим стандартам парламентские выборы”. По словам Назарян, невозможно в короткий срок достичь демократического уровня, позволяющего построить справедливое, процветающее и надежное общество.

Обратившись к плате за обучение, вице-спикер сообщила, что фракцией “Мой шаг” вскоре будет представлена в парламент инициатива, согласно которой подоходный налог с зарплаты работающего студента будет направляться на оплату учебы.

После встречи гости побывали в музее НС, ознакомились со зданием парламента.