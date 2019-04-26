Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Ирак и Ливан привлекут к переговорам астанинского формата по Сирии


Россия, Турция и Иран договорились пригласить Ирак и Ливан в качестве наблюдателей на переговоры астанинского формата по Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в их совместном заявлении по итогам 12 раунда переговоров в Нур-Султане.

"Обсудили вопрос об увеличении числа наблюдателей астанинского формата и договорились пригласить соседние с Сирией страны – Ирак и Ливан – на астанинский формат переговоров по Сирии", - говорится в заявлении, попавшем в распоряжение РИА Новости.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации