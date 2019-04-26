Арарат Мирзоян обсудил с международными партнерами возможные программы содействия НС

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 26 апреля принял аккредитованных в Армении ряд послов и представителей международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, цель встречи – представить международным партнерам институциональные и материальные потребности НС, наметить приоритеты и обменяться мнениями по возможным вариантам адресации нужд.

Во встрече приняли участие послы США, Соединенного Королевства, Германии, Италии, Болгарии, поверенные в делах Швеции, Чехии, первый советник посольства Франции, координатор ООН, директор Программы международного развития ООН, представители делегации ЕС, Международного агентства развития США, Ереванского офиса СЕ и другие представители дипломатического корпуса.

Глава парламента в своем вступительном слове отметил, что будет лично заинтересован и вовлечен в координацию усилий всех международным партнеров, что, по его мнению, - надежная гарантия достижения успеха.

Засвидетельствовав успешный опыт программы подготовки выборов, А.Мирзоян предложил партнерам подобный подход в осуществлении скоординированной и совместной программы – с целью зафиксировать желаемые результаты посредством оптимальной координации реализуемых и намечаемых программ.

Международные партнеры поблагодарили главу законодательного органа за конструктивный и инициативный подход, представив также основные программы и другие форматы привлечения, которые возможны в случае каждого отдельного партнера.

Программой международного развития ООН представлена концепция единой Программы парламентского содействия, которая разработана в тесном сотрудничестве с ответственными лицами Аппарата НС и рядом международных партнеров.

Участники встречи обменялись мнениями о последующих шагах и сроках, а также обязались искать и находить новые возможности привлечения.