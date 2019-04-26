Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке
Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Да, мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждем публикации заключительной версии закона, чтобы изучить его содержание", - сказала она.
Косьянчич при этом подчеркнула, что ЕС не раз выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг закона о языке на Украине. "Как вы знаете, мы много раз повторяли, что власти Украины должны сделать так, чтобы закон соответствовал нормам Венецианской комиссии Совета Европы", - добавила она.