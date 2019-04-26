Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом театре, позднее ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте театра.

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.

"Прощание с народной артисткой СССР Элиной Авраамовной Быстрицкой состоится 29 апреля. Гражданская панихида пройдёт в зрительном зале на основной сцене Малого театра и продлится с 12 до 13 часов дня", - говорится в сообщении.

Как уточнили в театре, отпевание и похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.