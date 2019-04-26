Президент помиловала 42 осужденных перед Пасхой

В преддверии праздника Пасхи президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 42 осужденных, заявил руководитель администрации президента Лаша Жвания. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

Как пояснил Жвания, президент Грузии помиловала 19 осужденных, из них две женщины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. Все они уже вышли на свободу.

Также президент помиловала 23 осужденных условно, из которых две женщины. 21 осужденный условно полностью освобожден от отбывания наказания, в том числе с троих осужденных был снят запрет на занимание должности. У двоих осужденных условно сократился срок отбывания условного наказания.

Президент воспользовалось правом на помилование во второй раз с момента вступления в должность. В канун нового, 2019 года, президент помиловала трех осужденных, все - женщины.