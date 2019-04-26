Сборная Армении до 16 лет победила сборную Боснии и Герцеговины

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Встреча футбольных команд Боснии и Герцеговины и Армении М-16 состоялась на Турнире развития УЕФА в столице Боснии Сараево.

Как передает «Арменпресс», по сообщению ФФА, игра завершилась вничью - 0: 0. В последовавшей после игры серии 11-метровых пенальти, наша команда победила со счетом 6:5.

Сборная Армении М-16: 12. Рафаэль Манасян, 2. Эдгар Тамазян, 3. Ваграм Махсудян, 4. Стёпа Мкртчян, 7. Левон Варданян, 9. Артур Серобян, 10. Юрий Колозян, 11. Давид Восканян, 16. Сережа Бабаян 20. Эрик Смбатян, 21. Спартак Айрапетян.