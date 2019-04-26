В парламенте Арцаха прошли слушания на тему “Проблемы телекоммуникаций”

По инициативе фракции “Демократия” парламента республики, 26 апреля, в соответствии со статьей 113 Закона Республики Арцах “Регламент Национального собрания” и требованиями регламента Национального собрания Республики Арцах, созваны парламентские слушания на тему “Проблемы в сфере телекоммуникаций”.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах, депутат Давид Мелкумян, проводящий слушания, рассказал о важности проблемы для государства и общественности и отметил, что фракция заинтересована в конструктивных обсуждениях для выявления проблем и поиска решений. На слушания были приглашены глава комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Микаел Вирабян, начальник юридического отдела Министерства экономики и промышленных инфраструктур Армен Товмасян, начальник отдела связи, телекоммуникаций и информационных технологий Министерства экономики и инфраструктуры промышленности Карен Григорян, генеральный директор ЗАО «Карабах Телеком» Карекин Одабашян, Государственная комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, заместитель руководителя аппарата Анна Аракелян, адвокат Давид Оганесян, координатор инициативы "АЛО" Мгер Погосян.

Говоря о мотивах организации слушаний, член фракции "Демократия" Гегам Степанян подчеркнул, что основной причиной недовольства населения республики являются проблемы в сфере телекоммуникаций. Депутат отметил, что в результате исследований на местах были сделаны следующие предварительные выводы: тарифы ЗАО "Карабах Телеком", единственного оператора связи в Республике Арцах, не соответствуют доходам населения, качество предоставляемых компанией услуг не соответствует взимаемой сумме.

В начале обсуждения генеральный директор "Карабах Телеком" Карекин Одабашян заявил, что отказывается предоставлять информацию в этом формате, предлагая организовать отдельную встречу с депутатами.

С речами и предложениями выступили депутаты Гагик Багунц, Алеша Габриелян, Гагик Петросян и Арпат Аванесян. Присутствующие на слушаниях заинтересованные стороны также представили свои мнения.

Подводя итоги встречи, было предложено прервать слушания и организовать встречу депутатов с директором ЗАО «Карабах Телеком», а затем продолжить обсуждение в формате слушаний.

В парламентских слушаниях приняли участие председатель НС Ашот Гулян, заместитель председателя НС Ваграм Балаян, представители парламентских фракций и постоянных комиссий.