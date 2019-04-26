Президент Шри-Ланки призвал граждан не поддаваться исламофобии

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал общество отказаться от антимусульманской риторики. Данное заявление, как сообщает в пятницу газета Daily News, глава государства сделал в своей резиденции в ходе встречи с руководством ланкийских СМИ.

"Не испытывайте ненависти к мусульманам из-за взрывов, которые устроили несколько экстремистов. Потому что все мусульмане осуждают эту чудовищную атаку", - подчеркнул Сирисена. Он заверил, что вскоре члены местных террористических группировок будут арестованы и Шри-Ланка сможет вернуться к нормальной жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Большинство жителей Шри-Ланки - буддисты, остальные - индуисты, мусульмане, христиане. Сам Майтрипала Сирисена - практикующий буддист и вегетарианец.