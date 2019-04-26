Дмитрий Медведев посетит Ереван с насыщенной повесткой дня

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Ереван 29 апреля для участия в заседании межправительственного совета Яцина. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра экономического развития России Тимур Максимов, который будет в составе делегации, во время видеомоста Москва-Ереван.

“Два мероприятия пройдут 29 и 30 апреля. Первое заседание Евразийской экономической комиссии запланировано на первый день с участием вице-премьеров, а также состоится второе заседание Межправительственного совета ЕАЭС. Оба события следуют друг за другом, что даст возможность быстро ответить на вопросы. Повестка дня насыщена, вопросов много”, - сказал Тимур Максимов. В повестке дня обсуждений десятки вопросов, заместитель министра выделил некоторые из них. По его словам, большая часть дискуссий посвящена международной деятельности Союза.

“Как вы знаете, ЕАЭС ведет переговоры по нескольким направлениям в отношении вопросов свободной экономической зоны. В частности, за предстоящими событиями последует отчет о ходе переговоров с Сингапуром и Сербией”, - сказал замминистра.

Дискуссии планируется сосредоточить на нескольких секторах экономики, в частности на сельском хозяйстве. Также будут рассмотрены нерешенные на внутреннем рынке вопросы, и насущные проблемы. Кроме того, будет обсуждаться вопрос прослеживаемости товарооборота.

“Хочу подчеркнуть, что эти мероприятия проходят в преддверии майского заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Символично, что в этом году отмечается 5-я годовщина создания союза, и в этом году его возглавляет Армения”, - сказал Тимур Максимов.