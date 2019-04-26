Сделать Матенадаран региональным центром по сохранению древних рукописей: Армен и Нуне Саргсяны встретились с директором института

25 апреля Президент Республики Армения Серж Саргсян и его супруга Нуне Саргсян посетили Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца в Матенадаране и встретились с директором Вааном Тер-Гевондяном.

Чиновник из отдела по связям с общественностью администрации президента Армении сказал «Арменпресс», что собеседники рассказали о программах и дальнейших проектах, осуществляемых Матенадараном, обсудили перспективы развития Матенадарана и вопросы международного сотрудничества.

Президент Армении отметил, что во время своих встреч с международными организациями и главами государств он регулярно представлял деятельность Матенадарана и огромный потенциал структуры, чтобы он стал региональным центром изучения, сохранения, восстановления и оценки древних рукописей.

Стороны также отметили, что научно-исследовательский институт древних рукописей может быть лучшим местом для подготовки иностранных специалистов и проведения научных исследований. Они говорили о возможности доставки древних рукописей, поврежденных войной в Ираке и Сирии для восстановления в Матенадаран.

В завершение визита Президент Саргсян посетил участников детской образовательной программы «Маленькие цветы» в Матенадаране.