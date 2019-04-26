В силу известных нам обстоятельств сегодня быть пограничником – не только профессия, но и миссия: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на мероприятии, организованном по случаю Дня пограничных войск Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем выступлении премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемые служащие Пограничных войск Службы национальной безопасности Республики Армения,

Государственные лица,

Позвольте сначала поздравить всех нас с этим праздником - Днем пограничника. Граница, вообще, является одним из самых загадочных понятий. Всего лишь одна линия, по ту сторону которой, даже за метр по ту сторону, чувствуешь себя вдали от дома, а в одном сантиметре по эту сторону – уже как дома. Говоря "Республика Армения" мы, в первую очередь, имеем в виду именно границы страны, так как именно они обозначают наше место на планете, наше место под солнцем, наше будущее и наши представления о прошлом.

И следовательно, пограничная служба, День пограничника в этом контексте имеют очень важное значение. Сегодня мы отмечаем День пограничника, в первую очередь, имея в виду Службу национальной безопасности, погранвойска СНБ, но хочу отметить, что в силу известных нам обстоятельств сегодня быть пограничником – не только профессия, но и миссия. И, да, эту миссию сегодня с честью выполняют служащие Пограничных войск, эту миссию сегодня с честью выполняют служащие Вооруженных сил Республики Армения, эту миссию сегодня с честью выполняют служащие войск полиции. И сегодня де-факто в Армении существует такое понятие, как «пограничное село» или «пограничный населенный пункт». И в этом смысле День пограничника – праздник не только для военнослужащих погранвойск СНБ, но и для наших ВС, для нашего народа, поскольку каждый из нас, независимо от того работает он в Ереване или в приграничном районе, в первую очередь думает о границе, потому что безопасность границы – это безопасность нашей страны, безопасность нашего будущего, безопасность наших детей.

Я хочу поблагодарить вас за вашу службу. Я хочу поблагодарить Вооруженные силы Республики Армения за защиту доверенных им участков границы. Я хочу поблагодарить войска полиции Республики Армения за защиту доверенных им участков границы. Я хочу поблагодарить пограничные войска Российской Федерации за защиту доверенных им участков государственной границы Республики Армения. Я хочу поблагодарить жителей пограничных сел за защиту своих границ, за созидание и надежное сохранение границ.

И следовательно, поздравляю с Днем пограничника Республики Армения.

Да здравствуют пограничные войска Республики Армения,

Да здравствуют Вооруженные силы Республики Армения,

Да здравствует армянский народ, Республика Армения и гражданин Республики Армения”.

Затем военнослужащие пограничных войск Службы национальной безопасности провели праздничный парад и демонстрационные трюки. Премьер-министр Пашинян в сопровождении директора СНБ Артура Ванецяна посетил административное здание Пограничных войск, ознакомился с технической оснащенностью структуры, деятельностью учебного центра. Премьер-министру также были представлены технические средства пограничных войск и их возможности.