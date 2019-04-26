Пашинян уверяет, что находящиеся в розыске бывшие чиновники не могут избежать ответственности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что находящийся в розыске и обвиняемый в преступлении чиновник не может избежать ответственности. Как сообщает «Арменпресс», об этом он заявил в беседе с журналистами 26 апреля, касаясь вопроса о бывшим министре охраны природы Араме Арутюняне и бывшим депутатом, бывшим начальником Службы принудительного исполнения судебных актов Мигране Погосяне.

“Они, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехали из Республики Армения. Пока они не были лишены депутатской неприкосновенности, никто в их отношении не имел каких-либо рычагов. Если бы мы арестовали их во время депутатской неприкосновенности, все бы сказали: “А где остался закон?”, - сказал Пашинян, добавив: “Земля маленькая, никуда не денутся”.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе Республики Армения, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов РА Мигран Погосян, известный оффшорным скандалом, по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА привлечен в качестве обвиняемого в совершении общественно опасных деяний, что он, используя должностное положение, путем растраты присвоил имущество в особо крупных размерах и злоупотребил должностными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям. 13 апреля следователь Специальной следственной службы РА представил в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об избрании в отношении Миграна Погосяна ареста в качестве меры пресечения.

Генпрокуратура РА в 2018 году 3 декабря сообщила, что по уголовному делу, возбужденному по факту взяток и отмывания денег, предъявлено обвинение депутату парламентской фракции РПА, бывшему министру охраны природы Араму Арутюняну. Генеральный прокурор обратился к председателю НС с ходатайством о созыве внеочередного заседания НС по вопросу лишения Арама Арутюняна депутатской неприкосновенности. В результате досрочных выборов бывший депутат при формировании нового парламента уже лишился неприкосновенности.