Никол Пашинян не хочет видеть политического подтекста в отказе России экстрадировать Микаела Арутюняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет видеть другого подтекста в невыдаче обвиняемого в свержении конституционного строя бывшего министра обороны Армении, гражданина Армении и России Микаела Арутюняна. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер сказал 26 апреля во время беседы с журналистами.

“Экс-министр обороны Республики Армения, насколько я знаю, также является гражданином России. У нас сегодня есть ситуация, когда другое государство обвиняет нашего гражданина в преступлении, но из-за нашего законодательства мы не можем выдать этого гражданина, потому что это противоречит нашей Конституции и законодательству. Я не хочу видеть здесь никакого другого подтекста”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения отметил, что не может сказать, опрадает Российская Федерация Микаэла Арутюняна или нет.

Экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА за то, что он по предварительному сговору с другими лицами свергнул конституционный строй Республики Армения. Микаел Арутюнян объявлен в розыск.