Премьер Шри-Ланки: в стране не запрещено участие в зарубежных террористических группах

Власти Шри-Ланки знали, что некоторые граждане этого островного государства воевали на стороне исламистов за рубежом, но юридических возможностей для их ареста не было. Как передает Арменпресс об этом сообщил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в интервью телеканалу Sky News.

"Мы знали, что они [ряд граждан страны] поехали в Сирию и присоединились к зарубежной террористической организации, но в нашей стране не считается преступлением отъезд за границу для участия в иностранном вооруженном восстании", - сказал премьер-министр.

"У нас нет законов, которые позволяют нам арестовать людей, которые присоединились к иностранным террористическим группам. Мы можем арестовать лишь тех, кто участвует в террористических группировках, действующих на Шри-Ланке", - добавил он.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек. Атаки совершили смертники, которые были гражданами Шри-Ланки.