Idram в новом облике и новыми возможностями

Расчетно-платежная система Idram предстала в новом облике с новым усовершенствованным мобильным приложением и сайтом. Об этом «Арменпресс» сообщили в системе Idram.

Данные изменения, по словам директора Idram Арсена Кденяна, более соответствуют кардинально новому, обьявленному ранее этапу развития.

''В течение долгих лет деятельности на армянском рынке Idram был лидером и локомотивом в сфере электронных денег. Мы всегда пытались смотреть на шаг вперед и предлагать нашим клиентам соответсвующие международным стандартам современные услуги. Сегодня Idram достиг того рубежа, после чего возникает необходимость не только внутренних, но и внешних изменений, которые представят нашим пользователям новую идеологию и качественно новые услуги. Следовательно, все это является логическим продолжением обьявленных в прошлом году преобразований, связанных с созданием новой цифровой платформы'',- обьявил Арсен Кденян.

Напомним, в прошлом году Idram совместно с IDBank-ом обьявил о создании новой цифровой платформы, которая позволит пользователям посредством мобильного приложения и веб-интерфейса получать и расчетно-платежные, и банковские услуги, предлагаемые соответсвенно Idram-ом, IDBank-ом и иными партнерами платформы. Кроме того, с помощью мобильного приложения возможно оплачивать покупки бесконтактным образом по QR и NFC в партнерских магазинах и ресторанах, получая мгновенный кэшбек на кошелек Idram. Цифровая платформа дает множество других льгот. Idram представил обновленное и усовершенствованное мобильное приложение и сайт, содержащие перечень услуг и инструментарий, которые будут дополняться в течение последующих недель.