ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны Армении Давид Тоноян коснулся новости о модернизации российской авиабазы 3624 в аэропорту Эребуни с помощью многоцелевого истребителя Су-30S поколения 4 ++.

Как сообщает «Арменпресс», Тоноян сказал в беседе с журналистами 26 апреля, что база будет модернизирована в срок.

“Со временем российская база будет модернизирована, и будут приняты соответствующие решения о типе и количестве вооружений”, - сказал Тоноян.

Российский военный источник сообщил ТАСС, что 23 апреля 3624 российская авиационная база в аэропорту Эребуни будет поставлять несколько истребителей Ми-30S поколения 4 ++ для замены самолетов МиГ-29. Планируется поставить 18 автомобилей.