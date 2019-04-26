Китайская компания вложит 3-4 миллиона долларов в одну из деревень Армении, чтобы построить завод по производству воды

Китайская компания New Ida построит завод по производству воды в общине Катнахбюр провинции Лори на 60 рабочих мест. Об этом «Арменпресс» сообщил губернатор Лорийской области Андрей Гукасян, бывший в Китае в рамках второго международного саммита "Одна зона, один путь".

«У Лорийского региона уже есть первое сотрудничество с Китаем. В сообществе Катнахбюр есть природные источники, и китайские эксперты изучив воду, оценили качество и строят там завод. Товар будет полностью экспортирован. Первоначально будет создано около 60 рабочих мест, они построят газопровод и дорогу, которые позже будет использовать и село. Инвестиции составят 3-4 миллиона долларов”, - сказал Гукасян, добавив, что администрация области попытается ускорить процесс.

Он сказал, что директор компании поехал с ними из Армении в Китай, чтобы сопроводить их и на своем примере поощрить других китайских бизнесменов.

В рамках саммита «Одна зона, один путь» Андрей Гукасян принял участие в региональном форуме. Губернатор также подпишет меморандум с китайской провинцией Шаньси.

Регион Лори и провинция Шаньси Китая являются родственными с 2011 года. Были проведены двусторонние встречи и визиты. Сейчас мы пытаемся придать новый импульс этим отношениям”, - сказал Гукасян.

Губернатор также посетит Тайбэй, провинция Шаньси, и встретится с местными властями и бизнесменами.

“Мы также попросили пригласить китайских бизнесменов. С этой целью мы упомянули области интересов, чтобы встретиться с представителями этой сферы и представить возможности региона Лори. В нашем регионе 5 приоритетных отраслей: легкая промышленность, туризм, сельское хозяйство, а также добыча полезных ископаемых”, - сказал Гукасян.

Губернатор положительно настроен на эти встречи и упомянул, что пригласит бизнесменов в Лори для ознакомления с возможностями региона.

«У нас уже были две встречи с армянскими, российскими и китайскими бизнесменами. Китайская сторона, представляющая примерно от 10 до 15 представителей, была представлена большим количеством представителей, занятых в определенных сферах и занимающих довольно высокие позиции в этих компаниях. Мы должны использовать это также”, - заключил Гукасян.

Карен Хачатрян