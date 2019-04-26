Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Ситуация на границе стабильная: Давид Тоноян


ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами 26 апреля.

“Ситуация стабильная. Ситуация всегда одна и та же, выстрелы на стороне, но не прицельные”, - сказал министр.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации