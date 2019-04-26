Ситуация на границе стабильная: Давид Тоноян
14:07, 26 Апрель, 2019
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами 26 апреля.
“Ситуация стабильная. Ситуация всегда одна и та же, выстрелы на стороне, но не прицельные”, - сказал министр.
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