Ситуация на границе стабильная: Давид Тоноян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами 26 апреля.

“Ситуация стабильная. Ситуация всегда одна и та же, выстрелы на стороне, но не прицельные”, - сказал министр.