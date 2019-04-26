Президент ПАСЕ посетит Грузию 28 апреля

Грузию посетит президент парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Паскье. Как передает Арменпресс, по информации парламента Грузии, Паскье приедет в Тбилиси 28 апреля.



В рамках официального визита, 29 апреля запланирована встреча с председатель парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего Кобахидзе и Лилиан Мори Паски выступят с совместным заявлением для прессы.



30 апреля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Во второй половине дня Паскье выступит с речью вместе с Саломе Зурабишвили, Мамукой Бахтадзе и Ираклием Кобахидзе на торжественном заседании, посвященном 20-летию членства Грузии в Совете Европы.