Продолжаются встречи арцахской делегации в Уругвае

25 апреля возглавляемая министром иностранных дел Масисом Маиляном делегация Республики Арцах в рамках рабочего визита в Восточную Республику Уругвай провела встречи с кандидатами от правящих и ведущих оппозиционных политических сил на предстоящих осенью 2019 года президентских выборах в Уругвае.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Республики Арцах, на состоявшейся в парламенте встрече с сенатором Луисом Лакаже Масис Маилян представил успехи, достигнутые в процессе государственного строительства в Арцахе. Стороны обсудили перспективы установления и расширения связей между парламентами Арцаха и Уругвая, а также сотрудничества в гуманитарной и других сферах. По просьбе бывшего мэра столицы Уругвая Даниэля Мартинеса министр Масис Маилян представил приоритетные направления внешней политики страны. В частности, были затронуты процесс международного признания Республики Арцах и нынешний этап мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В центральном офисе правящей коалиции «Широкий фронт» прошла встреча главы МИД с бывшим министром промышленности, энергетики и природных ресурсов Уругвая Каролиной Коссе, на которой состоялся обмен мнениями о возможности повышения уровня информированности об Арцахе в Уругвае. Стороны подчеркнули необходимость поддержания контактов, независимо от итогов предстоящих президентских выборов в Уругвае.