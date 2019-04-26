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Саммит Россия-Азербайджан-Иран пройдет в РФ в августе


Саммит Россия-Азербайджан-Иран пройдет в РФ в августе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит", - сказал Путин на встрече в пятницу.

Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил, что товарооборот РФ и Азербайджана в 2018 году увеличился почти на 14% и достиг $2,5 млрд.

 

 




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